Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Dışa Bağımlılıktan Kurtulan Türkiye'yi Hep Beraber İnşa Edeceğiz

'DIŞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTULAN TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, doğup büyüdüğü Ulus ilçesine geçerek, burada davul zurna ve coşkulu bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

'DIŞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTULAN TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, doğup büyüdüğü Ulus ilçesine geçerek, burada davul zurna ve coşkulu bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Belediye binası önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Tunç, "Güçlü ekonomi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla büyüyen Türkiye'de istikrarlı kalkınmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Enerjisiyle, doğal gazıyla, petrolüyle, nükleer santraliyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulan bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Dünya projelerini gerçekleştirmeye, Türkiye'yi 81 vilayetiyle büyük eserlere kavuşturmanın gayreti içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, daha sonra İlçeye bağlı doğup büyüdüğü Ulukaya'yı ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket etti.