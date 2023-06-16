Bakan Tunç: "İsviçre'de meydana gelen bu provokatif eylemi öncelikle kınıyoruz, lanetliyoruz"
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Bakan Tunç: "İsviçre'de meydana gelen bu provokatif eylemi öncelikle kınıyoruz, lanetliyoruz" "İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemler kabul edilebilir gibi değil, nefret teşkil ediyor" Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'de meydana gelen PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen...
Bakan Tunç: " İsviçre'de meydana gelen bu provokatif eylemi öncelikle kınıyoruz, lanetliyoruz"
" İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemler kabul edilebilir gibi değil, nefret teşkil ediyor"
BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'de meydana gelen PKK yandaşları tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınayarak, İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını beklediklerini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika