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Bakan Tunç: İstanbul'daki Depremin Adalet Hizmetleri Üzerindeki Etkisi Yok

Bakan Tunç: İstanbul'daki Depremin Adalet Hizmetleri Üzerindeki Etkisi Yok
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası adliye binaları ve ceza infaz kurumlarında olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı. Bakan, adalet hizmetlerinin devam ettiğini ve ceza infaz kurumlarında güvenliğin sağlandığını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı 'X' üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Tunç şu paylaşımında, "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp, ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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