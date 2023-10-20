Bakan Tunç: "İsrail uluslararası anlaşmaları çöpe atıyor"

Antalya Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası sistemin insanlığın sorunlarına çözüm üretemediğini belirterek, "İsrail uluslararası anlaşmaları çöpe atıp ayakları altına alarak uluslararası kuruluşlarda buna sessiz kalıyor. Orada kanayan yarayı durdurmanın yolunun Filistin'de iki devletli bir yapının kurulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentteki programları çerçevesinde Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti. Vali Şahin tarafından karşılanan Bakan Tunç, Valilik özel defterini imzaladı.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya büyük önem verdiğini, şu ana kadar kente 200 milyara yakın yatırımın yapıldığını bildirdi.

Tarımsal üretim anlamında Antalya'nın Türkiye'nin gururu olmaya devam ettiğini ifade eden Tunç, "Bu yatırımlar sayesinde turizmde dünya markası olmaya devam ediyor. Adalet alanında önemli yatırımlar yapıldı. 21 yılda merkez adalet binası başta olmak üzere, eski adalet binasının onarımı yapıldı. 2021 yılında 10 milyarı aşkın kamu yatırımı yapıldı. Antalya ek adalet binası var. Mevcut adalet binası büyüklüğünde ek bir bina yapacağız. 61 bin metrekare kapalı alanda bir bina olacak. 2024 yatırımlarına alındı. Kemer'e bir adalet binası kavuşturulacak. Arsa sorununu çözdük 11 bin metrekare bir adalet binası yapılacak. İhalesi önümüzdeki günlerde müjde olacak" diye konuştu.

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası yapılacak"

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Kepez'de inşa edileceğini dile getiren Bakan Tunç, "3 bin 354 metrekare yüzölçümlü tahsisli taşınmaz üzerine inşa edeceğiz. Elmalı ve Kaş'ta da adalet binaları kazandıracağız. Manavgat'ta iş yükü arttığı için ek adalet binasını da 2024 yılı yatırım planlarına dahil ettik. Tarım ve ticaretin, turizmin gelişmesiyle yargıya düşen iş yükü gelişiyor. 118 mahkemeden 309 mahkemeye yükseldi Antalya'daki sayımız. 4 ticaret mahkememiz var, 1 ticaret mahkemesi daha kurulması çalışmamız var. Son atamalarla Antalya'mıza 539 adliye personeli daha ataması gerçekleştirildi. Antalya'mın için bu yatırımlar hayırlı olsun. Fiziki mekanlar adalet teşkilatımız için önemli, kurumsal kapasitemizi, personel sayısını ve teknolojinin imkanlarını hizmete verirken, görev yapan hakim ve savcılarımız yargı hizmetlerinden vatandaşlarımızın en etkin ve adil şekilde yararlanabilmesi için gayret gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Bağımsız Filistin Devleti"

Filistin'deki katliamlardan da bahseden Bakan Tunç, "Hepimizin yüreğini dağlayan bir orada savaş suçu işleniyor. Filistinli kardeşlerimiz genç, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlediliyor. Adeta bütün dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. Soykırımın sona ermesi bu savaş suçunun ortadan kalkması, katliamların sona ermesi için Türkiye olarak bir gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den beri orada devam eden saldırılar sonrasında 20'ye yakın devlet başkanı seviyesinde görüşmeler yaştı. Türkiye'nin özellikle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösteriyor. İnsanı yarım noktasında başından beri askeri uçaklarımıza yardım götürüyor. Dünyanın sessiz kalması, bu katliama göz yumması, adete uluslararası kuruluşların BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes önerilerini reddederek oradaki savaşın devam etmesi yöndeki kararını da ibretle görüyoruz. Uluslararası sistem insanlığın sorunlarına çözüm üretemiyor. İsrail uluslararası anlaşmaları çöpe atıp ayakları altına alarak uluslararası kuruluşlar da buna sessiz kalıyor. Başından beri söylüyoruz. Orada kanayan yarayı durdurmanın yolunun Filistin'de iki devletli bir yapının kurulması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasından geçtiğini söylüyoruz. Bunu söylemeye devam edeceğiz. 4 bine yakın Filistinli orada yaşamını yitirdi. İnşallah bir an önce aklıselim galip gelir ve oradaki katliam durur" açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, ardından Antalya Adliyesi'nde basına kapalı olarak yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Tunç'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti. - ANTALYA