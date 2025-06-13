Bakan Tunç: İsrail'in Saldırıları İnsan Haklarını İhlal Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. Tunç, uluslararası toplumun daha güçlü bir tutum alması gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, bölgedeki varlığını ve güvensizliğini derinleştirmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tunç, İsrail'in yalnızca bölge için değil, tüm dünya için ciddi bir tehdit haline geldiğini belirterek, uluslararası toplumu bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü bir tutum almaya çağırdı. Bakan Tunç paylaşımında, Gazze'de 55 binden fazla masum sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, İsrail'in İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını "en güçlü şekilde kınadıklarını" ifade etti.

"İsrail insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Tunç açıklamasında, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların açıkça insan hakları ve uluslararası hukuk ihlali anlamına geldiğini vurgulayarak, "İsrail, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, bölgedeki varlığını ve güvensizliğini derinleştirmiştir. Bu tür sistemli ve hukuk dışı eylemler, tüm dünyada güvenlik ve barışı tehdit etmektedir. İsraillilerin destek verdikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"BM ve uluslararası kuruluşlar sorumluluğunu yerine getirmeli"

Birleşmiş Milletlerin ve ilgili uluslararası kuruluşların sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tunç, "İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atılmalıdır. Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını savunmaya, İsrail'in gösteri suçlarının hukuk önünde hesap açması için çabalarımızı tüm meşru uluslararası platformlarda sürdüreceğiz. Barışın, istikrarın ve insanın onurunun hakimi olduğu bir uluslararası düzen için mücadelemize kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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