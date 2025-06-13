Adalet Bakanı Tunç: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınanmalı

Adalet Bakanı Tunç: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınanmalı
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır" dedi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in, sadece bölgemiz için değil, küresel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha üzülerek görüyoruz. Gazze'de 55 binden fazla masum sivili şehit eden İsrail'in, İran'a yönelik uluslararası hukuka aykırı saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail, yürüttüğü saldırılarla bir kez daha insan haklarını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiş, bölgedeki gerginliği ve güvensizliği derinleştirmiştir" dedi.

'ADALETİN TESİSİ, KALICI BARIŞIN ÖN KOŞULUDUR'

Bu tür sistematik ve hukuk dışı eylemlerin, tüm dünyada güvenliği ve barışı tehdit ettiğini vurgulayan Bakan Tunç, "İsrailli yetkililerin işledikleri insan hakları ve savaş suçlarının cezasız kalması, benzer suçların tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır. Adaletin tesisi, kalıcı barışın ön koşuludur. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü ve etkili bir tutum sergilemesi şarttır. Birleşmiş Milletler ve ilgili uluslararası kuruluşlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli; İsrail'in saldırgan politikalarına karşı somut ve caydırıcı adımlar atmalıdır. Türkiye olarak hukukun üstünlüğünü, adaleti ve insan haklarını savunmaya; İsrail'in işlediği suçların hukuk önünde hesabını vermesi için çabalarımızı tüm meşru uluslararası platformlarda sürdüreceğiz. Barışın, istikrarın ve insan onurunun hakim olduğu bir uluslararası düzen için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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