Bakan Tunç: İki yüksek mahkememiz arasındaki görüş farkını ortadan giderebilecek olan TBMM'dir (2)

'ULUSLARARASI SİSTEMİN YETERSİZ KALDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Fuar açılışında konuşan Bakan Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Katliam devam ediyor, çocuklar katlediliyor. 11 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Bunun yüzde 80'e yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. 5 bine yakın çocuk, dünyanın gözü önünde katledilerek bir soykırım yapıldı. Bu soykırım suçu işlenirken, bu suçların önlenmesi anlamında maalesef uluslararası sistemin yetersiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür' derken bu sorunların çözümüne işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SAYISI 42'YE YÜKSELDİ'

İş yurtlarının birer fabrika gibi işlediğini söyleyen Tunç, "İş yurtlarımız, bugüne kadar 1700'den fazla atölye tesiste, 200'den faza meslek dalında, 30 binden fazla hükümlü ve tutuklu, ücret alarak ve kısa vadeli sigortalanarak üretime destek oluyor. Yurt genelinde, 364 ayrı merkezde faaliyet gösteren iş yurtları sistemimiz, ekonomimize katkı sağlıyor. Buradan sağladığımız gelirleri yine adaletin hizmetine harcıyoruz. Bugün ortaya çıkan modern adalet saraylarımız ve gelişen fiziki mekanlarımızı buralardan elde edilen gelirlerimizin önemli bir bölümüyle karşılamaya devam ediyoruz. 2023 Ekim ayı itibarıyla, ceza infaz kurumlarında açılan mesleki eğitim merkezi sayısı 42'ye yükseldi. Bunları her geçen gün artırmamız lazım" diye konuştu.