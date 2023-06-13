Bakan Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'na başkanlık etti. Bakan Tunç, göreve geldikten sonra HSK Başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti. HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.