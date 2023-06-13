Bakan Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'na başkanlık etti. Bakan Tunç, göreve geldikten sonra HSK Başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti. HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.
Bakan Tunç, HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti
ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'na başkanlık etti.
Bakan Tunç, göreve geldikten sonra HSK Başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu'na başkanlık etti. Tunç, HSK'ya gelişinde Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyelerce HSK binası kapısında karşılandı. HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.
Görüntü dökümü:
- Bakan Tunç'un karşılanması
- Toplantıdan detaylar
Haber-Kamera: Kaan ULU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,