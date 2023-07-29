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Bakan Tunç Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, Hatay'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Tunç, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı ve AK Parti il binasında partililerle sohbet etti.

BAKAN TUNÇ HATAY'DA

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AFAD yetkililerinden bilgiler alan Bakan Tunç, daha sonra AK Parti'nin konteyner ve çadırdan kurduğu il binasında partililerle sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç AK Parti Hatay AFAD Politika Haberler

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