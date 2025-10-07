Bakan Tunç: "Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail tarafından devam eden saldırılarla ilgili paylaşımda bulundu. Tunç paylaşımında, "En temel insan haklarını yok sayan İsrail, geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Gazze'de soykırım yapmaya devam etmektedir. Gazze'de yaşanan vahşet, insanlığın kara lekesi ve vicdanların ortak yarasıdır" ifadelerine yer verdi.

Sözde demokrasi ve insan savunucusu ülkelerin Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almaları gerektiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağız. "Daha adil bir dünya mümkündür" şiarıyla her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunacak; bebek katili İsrailli yetkililerin hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimize devam edeceğiz. Barbar İsrail'in hain saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." - ANKARA