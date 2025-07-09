Bakan Tunç: Duruşmaların canlı yayınlanması Meclis'in takdirinde

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, duruşmaların aleniliği kapsamında canlı yayınlamayı uygun görürse, bu konu tamamen Meclis'in takdirinde. Ama Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183'üncü maddesi, duruşmalarda fotoğraf dahi çekilemeyeceğine amirdir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, son zamanlarda yapay zeka kaynaklı olarak suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını belirterek, "Burada 5651 sayılı İnternette Suç İşlenmesinin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların sorumlulukları var. Grok'la ilgili paylaşımlarla alakalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış bulunuyor. Burada, Cumhurbaşkanımıza hakaret, 5816 sayılı Kanun, Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret ve halkın dini değerlerini aşağılama ve kişilik haklarının ihlali yönünden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu. Tabii yapay zeka bir kişilik değil. Burada bir gerçek kişinin cezalandırılabilmesi için yapay zekayı arka planda üreten, onun algoritmalarını belirleyen, özellikle yönlendiren kişilerin tespiti halinde, eğer yapay zeka aracılığıyla bir suç söz konusuysa; gerçek hayatta ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden bir fiili yapay zekayı kullanarak işlediğiniz zaman yapay zekayı kullanarak bir dolandırıcılık, hakaret, kişilik haklarına saldırı, terör propagandası yaptığınız durumda, nasıl Türk Ceza Kanunu'na göre, ilgili kanunlara göre suçsa, bu da suç teşkil eder" ifadelerini kullandı.

'YER SAĞLAYICILARININ SORUMLULUĞU VARDIR'

5651 sayılı Kanun'da içerik sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların sorumluluklarının belirlendiğini aktaran Tunç, "Eğer bir yapay zeka paylaşımını bulunduran, barındıran bir yer sağlayıcı varsa ki internette biliyorsunuz, X platformu var, YouTube var, diğer platformlar var. Bunlar bu içeriği barındırıyorsa, bunun yapay zekadan geldiği şeklinde kanuna bir muafiyeti söz konusu olmaz. Dolayısıyla içerik sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının bu konuda sorumluluğu vardır. Erişimin engellenmesiyle ilgili prosedürler işletilir. Bu kapsamda da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir prosedürü işletmiştir. Tabii yapay zekayla ilgili Meclisimizde bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun ulaştığı sonuçlar da var. Her ne kadar İnternet Kanunumuz bu şekilde suç teşkil eden paylaşımları ortadan kaldırmaya yönelik ve sorumluluklar bakımından hükümler ihtiva ediyorsa da yapay zekayla ilgili özel hükümler ihtiva eden bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var. Bu konuyu tartışmak gerekiyor" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ'

'Terörsüz Türkiye'nin en önemli hedefleri olduğunu söyleyen Tunç, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. 40 yıldan bu yana ülkemizi sıkıntıya sokan, milletimizi huzursuz eden, binlerce şehit vermemize neden olan terör örgütünün tasfiyesi söz konusu. Fesih kararı açıklandı. Şimdi bu fesih sonrası silahların bırakılması, silahların teslim edilmesi, silahların gömülmesi ile ilgili süreç devam ediyor. Hassas bir süreç. Bu süreç içerisinde devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde, süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyorlar. Burada milletimizin hassasiyetleri çok önemli. Kılı kırk yararak bir çalışma yapılıyor. Bu anlamda, devletimizin ilgili kurumları hangi yetkiyi kullanması gerekiyorsa, elindeki hangi araçları kullanarak bu olumlu sonuca ulaşılabiliyorsa bunun gayreti içerisinde. Dün, 12 şehidimiz vardı. Ben de Niğde'de Edikli kasabasında Enver Yaman şehidimizin cenazesindeydim. O ailelerimizin acısını dindirmek mümkün değil. Bundan sonra bu acıların yaşanmaması ülkemiz açısından çok önemli. Burada odaklanmamız gereken husus, şimdi önümüzde silahların teslim edilmesi, silahların bırakılması söz konusu. Bu konuda İstihbarat Teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tam bir koordinasyon içerisinde, süreci titizlikle ve hassasiyetle yürütüyorlar. Burada milletimizi rahatsız edecek, rencide edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi üzecek herhangi bir tablonun oluşmaması bakımından da büyük bir hassasiyet gösteriliyor. ve bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve inşallah terörsüz bir Türkiye'ye, ' Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin huzur içerisinde, geleceğe güvenle baktığı bir döneme başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'CMK'DA DEĞİŞİKLİK İLE MÜMKÜN OLABİLİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve duruşmaların televizyonda canlı yayınlanması yönündeki ifadelerini değerlendiren Tunç, şöyle konuştu:

"Soruşturmaya yer olmadığına dair karar verebilme imkanını biz mevzuatımıza ekledik. Dolayısıyla kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı halinde tutuklama gerçekleştirilebiliyor. Tabii bunlar yargı kararıyla gerçekleştirilen hususlar. Hem soruşturmaların hızlı bir şekilde sonuçlanması, hem de yargılama süreçlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde tamamlanmasıyla ilgili hepimiz görüş birliği içerisindeyiz. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşmasında ifade ettiği hususlar çok önemli konular. Özellikle süreçlerin daha hızlı yürütülmesi, yargının ve savcılarımızın, hakimlerimizin bu konuda daha hassas davranarak daha çabuk sonuca ulaşması bakımından hepimiz aynı düşüncedeyiz. Tabii duruşmaların canlı olarak yayınlanmasıyla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuza göre yürütülüyor, soruşturma ve kovuşturmalar. Ceza Muhakemesi Kanunumuzun (CMK) 182'nci maddesine göre duruşmalar açıktır, alenidir, herkese açıktır. Tutanak tutulur, gerekirse sanık ve tanıklar, bilirkişiler sesli, görüntülü sistemlerle bağlantı yapılarak dinlenebilir. Burada duruşmanın canlı yayınlanabilmesiyle ilgili olarak 183'üncü maddesi, fotoğraf çekme ve canlı yayınlama noktasında, kanunumuzda bu konuda bir engel söz konusu. Eğer bu konuda bir görüş birliği olursa, bu mevzuat değişikliği sağlanabilirse Meclis'in takdirindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi duruşmaların, aleniliği kapsamında canlı yayınlamayı uygun görürse, bu konu tamamen Meclis'in takdirinde. Ama Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183'üncü maddesi, duruşmalarda fotoğraf dahi çekilemeyeceğine amirdir. Ama burada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti şu; kamuoyu tüm çıplaklığıyla her şeyi görsün. Ak koyun, kara koyun görünsün. Delillerin ne olduğunu görsün, suçlamaların ne olduğunu görsün ve bu kişilerin hangi suçları işlediğini ya da işlemediğini kamuoyu tüm şeffaflığıyla görsün. Bu çok önemli, güzel bir düşünce. Burada özellikle canlı yayınlama ile ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 183'üncü maddesinde bir değişiklik söz konusu olabilirse bu mümkün olabilir" dedi.