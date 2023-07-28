Bakan Tunç: "Deprem soruşturmasında 351 tutuklama gerçekleşti"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç :

-"11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti"

" Kahramanmaraş'ta 412 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu"

"Toplamda adli kontrol kararı verilen deprem bölgesinde 642, Kahramanmaraş'ta ise 150"

" Kahramanmaraş'ta 82 tutukludan 15'i müteahhit, 65'i yapı sorunlusu, 2'si ise yapı sahibi"

" Deprem bölgesinde toplam 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması çerçevesinde tutuklu durumdalar"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplamda 11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti. Toplam 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması çerçevesinde tutuklu durumdalar" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret ederek, deprem süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi. Asrın felaketi sonrası 11 ilde 984 bilirkişinin görevlendirildiğini ve raporların gerekli yerlere ulaştırıldığını belirten Bakan Tunç, "Hasar durumu olarak bütün deprem bölgesinde 15 adliye binamız ağır hasar almıştı, 49 adliye binamız orta ve az hasarlıydı, 11 adliye binamız içerisinde hasar gören hükümet konağı içerisindeydi. Ağır hasarlı binaların yerine yenisinin yapılması için çalışmaları başlattık ve ihale süreci başladı. Az hasarlı olanlara ise tadilatları yapıp hizmet vermesini sağladık. Adliye çalışanlarımız için konut yapımı söz konusu oldu ve bu bölgelerde lojmanlar da hasar görünce çalışanlarımızın ikamet edeceği konutların yapımı da başladık. 15 cezaevimiz hasarsız, 56 cezaevimiz az hasarlı, 3 orta hasarlı ve 11 cezaevimiz ağır hasarlı olarak kapatılmak durumunda kaldı. Bu cezaevlerinde bulunan 12 bin tutuklu ve hükümlüleri de başka cezaevlerine nakil etmek durumunda kaldık. Deprem bölgelerinde yeni mahkeme binalarının kurulması gerekiyordu çünkü hem soruşturmalar hem de delil tespitleri ile ilgili açılan davalarla ilgili bir yoğunlaşma başladı ve bu yoğunlaşma artmaya başladı. Bunu karşılayabilecek mahkeme sayısını da artırdık. 131 adet yeni mahkeme kurduk, 4 tane de 2'si adli 2'si idari olmak üzere istinaf mahkemesi kurulmasını sağladık" diye konuştu.

" Kahramanmaraş'ta 65 milyon TL harcama gerçekleştirdik"

Yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş'ta hasar alan adliye binaların tadilatlarını gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalıştıklarına dikkat çeken söyleyen Tunç, " Kahramanmaraş'ta son yıllarda yapılan bizim adliye binalarımız özellikle ağır hasar görmedi. Merkez, Andırın, Elbistan, Göksun ve Pazarcık'ta bulunan adliye binalarımız depremdeki az hasarlarının tadilatlarını yaparak hizmet vermeye başladı. Kahramanmaraş'ta yapılan tadilatlar için toplam 65 milyon TL harcama gerçekleştirdik. Merkez adliye binasına ek bir binaya ihtiyacımız var ve onunla ilgili ihale süreçlerini takip ediyoruz. Göksun ve Türkoğlu'ndaki adliye binalarında ise daha önceden yapılması planlanan binaların 2024 yatırım programına alınması için takibimiz sürecek. Kahramanmaraş'ta 2002 öncesi 47 mahkeme vardı ve deprem öncesi bu mahkeme sayısı 85'e ulaşmıştı. Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta 21 yeni mahkeme kurduk ve bu mahkeme sayısını 106'ya çıkarttık. Eğer ihtiyaç duyulması halinde 5 mahkeme daha kurulması kararını aldık" şeklinde konuştu.

"Elbistan'daki cezaevini hem açık hem de kapalı olarak inşa edeceğiz"

7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü Elbistan'da ağır hasar alan cezaevinin yeniden inşasının başlayacağını ifade eden Bakan Tunç, " Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında 8 adli yargı, Pazarcık'ta 2, Türkoğlu'nda 2, Elbistan'da 4, Afşin'de 2, Göksun'da 1 toplamda 18 adli yargı mahkemesi, Kahramanmaraş'ta 21 yeni mahkeme kuruldu. İlçelerle birlikte yeni kurulan mahkemelerle birlikte toplamda 106'ya ulaştı. İdari mahkeme ihtiyacı da özellikle delil tespitleri ile ilgili hasar tespitleri konusunda ihtiyaç oluştu. Kahramanmaraş'ta 1 idare mahkemesi vardı ve 2 yeni mahkeme kurduk ve şu anda 3 idare mahkemesi vatandaşlarımızın yargı ihtiyaçlarını sağlayacaklar. Elbistan'da cezaevimiz ağır hasar görmüştü ve kapatılmıştı. Burada bin 586 kişilik L tipi bir cezaevimiz vardı, 960 kişilik de açık cezaevimiz vardı. Bununla ilgili süreçleri takip ediyoruz ve yatırım programına dahil ettik. Elbistan'daki cezaevini yeniden hem açık hem de kapalı olarak inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bin 757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama gerçekleşti"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında gerçekleştirilen soruşturmalar ve tutuklamalar hakkında bilgiler de veren Bakan Tunç, şunları dile getirdi: "Kahramanmaraş cezaevi ağır hasarlıydı ve kapatıldı, yerinde şu anda açık cezaevi hizmet veriyor. Türkoğlu cezaevi kampüsü az hasarlıydı tadilatları tamamlanmak üzere, lojmanları ile beraber tadilatlarını tamamlayıp kısa sürede faaliyet gösterecek. Kahramanmaraş denetimli serbestlik binası ağır hasarlıydı ve şu anda büyükşehir belediyesi binasında hizmet veriyor. Elbistan denetimli serbestlik binası ise az hasarlıydı ve tadilatı da tamamlanmak üzere. 11 vilayetimizde depremle ilgili ceza soruşturmaları ilk andan itibaren başlamıştı. Özellikle sorumlular hakkında tutuklamalar gerçekleşmişti, gözaltılar gerçekleşmişti. Toplamda 11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta 412 şüpheli ile ilgili işlem yapılmıştı, 82 tutuklu söz konusu. Toplamda adli kontrol kararı verilen deprem bölgesinde 642, Kahramanmaraş'ta ise 150. Diğer tedbir kararları 764, Kahramanmaraş'ta ise 180. Tutuklulardan Kahramanmaraş'ta 82 tutukludan 15'i müteahhit, 65'i yapı sorunlusu, 2'si ise yapı sahibi. Deprem bölgesinde toplam 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması çerçevesinde tutuklu durumdalar. Yargı mensuplarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyorlar ve toplanan deliller ışığında bilirkişi dosyalarında çıkacak kusur durumlarına göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediyor" diyerek bilgi verdi.