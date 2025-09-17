Bakan Tunç: "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi şehitlerimizin İmralı'daki kabirlerini Vefa Anıtı'na dönüştürdük. 27 Mayıs darbesinin karanlık günlerinde, cunta mahkemelerinin haksız ve hukuksuz kararlarıyla idama mahkum edilen merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, milletimizin gönlünde ebedi demokrasi şehitleri olarak yaşamaya devam ediyor. İstanbul Topkapı'daki Anıt Mezar'a nakledilmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca İmralı Adası'nda medfun bulunan şehitlerimizin kabirlerini Adalet Bakanlığı olarak vefa borcumuz gereğince yeniledik" dedi. - ANKARA