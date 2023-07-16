Bakan Tunç: Darbe girişimiyle alakalı 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi başta FETÖ, PKK, DHKP-C terörün her türlüsünden arındırmak için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Şu ana kadar 122 bin 632 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. 67 bin 893 soruşturma devam ediyor. 26 bin 167 ilk derece mahkemesinde devam eden, ceza soruşturmaları var" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'da, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Programa Bakan Tunç'un yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verilirken, mehteran gösterisi beğeniyle izlendi.

Gazilerin ve şehitlerin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını söyleyen Bakan Tunç, "15 Temmuzları unutmayacağız. 15 Temmuzları unutturmayacağız. 15 Temmuz mücadelesi kesintisiz devam edecek. Ülkemizi başta FETÖ, PKK, DHKP-C terörünün her türlüsünden arındırmak için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'yi çocuklarımızın huzurla yaşadığı bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. Darbe sonrasında 2 bin 17 anayasa değişikliğiyle yapısal reformlar gerçekleştirdik. Ülkemizde bir daha darbe olmaması için gerekli mevzuat değişikliklerini anayasa değişikliklerini gerçekleştirdik. En önemli reformumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ydi. 2017'de Hükümet Sistemiyle Türkiye'de Cumhuriyet'i güçlendiren bir hükümet sistemine adım attık. 2018'de uygulamasını başlattık. Hızlı karar alan, hızlı uygulayan ve 2023 seçimleriyle de ikinci dönemi başladı. Anayasamızda Hükümet Sistemi gibi önemli bir reformun yanı sıra bundan sonra Türkiye'nin başka 15 Temmuzlarla, 12 Eylüllerle 27 Mayıslarla karşılaşmaması için gerekli anayasa değişikliklerini milletimizin onayından geçirdik. Milletimiz bunlara evet dedi. Anayasamızda sıkıyönetim diye bir madde vardı ve sıkı yönetimi kaldırdık. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Onu da kaldırdık. Anayasamızda yargı birliğini getirdik. Askeri yargı, devlet güvenlik mahkemeleri tüm bunları ortadan kaldırarak yargı birliğini getirdik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun anayasa mahkemesinin daha demokratik bir yapıya kavuşması için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu reform süreci devam edecek" diye konuştu.