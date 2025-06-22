Adalet Bakanı Tunç: 'Ömür boyu başkanlık' iddiaları yalan ve kabul edilemez

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "'Ömür boyu başkanlık' şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' iftirasında bulunulması; tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bir sosyal medya yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Ömür boyu başkanlık' iddialarının yalan yanlış ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan Tunç paylaşımında, "'Ömür boyu başkanlık' şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' iftirasında bulunulması; tarihi gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez. Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz" dedi.

Bakan Tunç, Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip olmadığını belirterek, "Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz. Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adli mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır" ifadelerini kullandı.