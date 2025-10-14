Adalet Bakanı Tunç: Bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantımızın ardından müjdesini verdiği bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırıyoruz. 2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantımızın ardından müjdesini verdiği bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda; 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

'KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI ÇIKACAKLAR'

Bakan Tunç, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarılar dilediğini belirterek, "Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı, adaletin yüzyılı yapacağız" dedi.