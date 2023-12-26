Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamız vesayetçi ruha sahip bir darbe anayasası. Anayasamızın sadece yazılış süreci, hazırlanış süreci bakımından, darbeciler tarafından yazılmış olması bile tek başına değişme sebebidir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) toplantısına katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa çok sayıda stajyer avukat ile hakim, savcı adayı katıldı. Adalet Bakanı Tunç, açılış konuşmasında, Irak'ın Kuzeyinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Terörle mücadeledeki kararlılıktan taviz vermeyeceklerini söyleyen Bakan Tunç, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hiçbir zaman terör amacına ulaşamayacak. Onları kumanda edenlerle, maşa olarak kullananlarla ve bunların ülkemiz üzerindeki hain emelleriyle kararlı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Filistin'de İsrailli saldırganların terör örgütü gibi masumları katletmeye devam ettiğini söyleyen Tunç, İsrail'in artık soykırım yaptığını vurguladı. İsrail'in mutlaka insanlığın huzurunda hesap vereceğini aktaran Bakan Tunç, bu süreçte uluslararası insan haklarının etkisiz olduğunun da anlaşıldığını belirtti.

"İsrail'in işlediği suçların hesabının sorulacağı günler elbette gelecek"

Tunç ayrıca, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olacağını söyleyerek, "BM Soykırım Sözleşmesinde ifadesini bulan tüm unsurların burada gerçekleştiğini görüyoruz. İsrail'in işlediği suçların hesabının sorulacağı günler elbette gelecek. Bu saldırganlar, bu insanlık suçunu, savaş suçunu işleyenler, bu soykırımı yapanlar insanlığın huzurunda elbet hesap verecekler. Biz buna inanıyoruz" dedi.

Bakan Tunç konuşmasına şöyle devam etti:

"21 yıldan bu yana hala reform yapıyorsunuz, reformları bitiremediniz" şeklinde haksız eleştiriler bulunduğunu, toplum durağan olmadığı için reform ihtiyacının da süreklilik arz ettiğini bildirdi. Tunç, "Biz milletimiz için, milletimizin temel hak ve özgürlüklerden en iyi şekilde yararlanması için reform sürecini sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek demokrasimizi güçlendirdik"

AK Parti'nin 21 yıldır temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için çalıştığını ifade eden Tunç, "Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek demokrasimizi güçlendirdik. Daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma noktasındaki reformu, milletimizin onayıyla hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

"Anayasamız vesayetçi ruha sahip bir darbe anayasası"

Anayasanın darbeciler tarafından yazdırıldığını söyleyen Tunç, "Anayasamızın darbeciler tarafından yazdırılmış olması tek başına değişmesi için yeterli sebeptir. İnşallah demokratik, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü öne alan, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da tahkim eden yeni sivil bir anayasayı uzlaşmayla yaparak 28. dönem parlamentosunda gerçekleştirmiş oluruz. Milletimiz bu borcumuzu da yerine getiririz. Anayasamız vesayetçi ruha sahip bir darbe anayasası. Tabi bu vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik de birçok adım attığımızı söylememiz gerekir. Özellikle kadınlarımıza pozitif anayasamıza bu dönemde girdiğini hatırlatmakta fayda var. Anayasamızın sadece yazılış süreci, hazırlanış süreci bakımından, darbeciler tarafından yazılmış olması bile tek başına değişme sebebidir" diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantıda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, YRS ve İHEP çalışmalarını vatandaşların hak ve özgürlüklerin genişletilmesi açısından önemli gördüklerini dile getirerek, "Toplumda adaleti tesis eden yargı, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmazıdır" dedi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - ANKARA