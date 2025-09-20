Bakan Tunç'tan Antalya'da Esnaf Ziyareti

Antalya programı kapsamında esnafla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tatlı ikramını geri çevirmeyen Bakan Tunç, kendisine hediye edilen "Aksekililer" yazılı Antalyaspor atkısını da kabul etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Antalya'daki temaslarını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası ziyaretinde Başkan Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Tunç, ardından Kapalıyol'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla selamlaşan ve esnaflarla sohbet eden Bakan Tunç'a, ziyaret sırasında tatlı ikram edildi. İkramı kabul eden Tunç, tattığı tatlıları vatandaşlara da ikram ederek çevresindekilerle sohbet etti. Ziyaret boyunca vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Tunç, esnaflara sezonun nasıl geçtiğini sordu.

Yolda kuyumcu dükkanı bulunan bir esnaf, üzerinde "Aksekililer" yazılı Antalyaspor atkısını Bakan Tunç'a hediye etti. Tunç'a Dışişleri eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş eşlik etti.

Kapalıyol'daki programını tamamlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra Anadolu Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Derneği'ni ziyaret etti. Program kapsamında daha sonra şehit ailesine konuk olan Bakan Tunç, günün sonunda avukatlarla toplantı yapacak. - ANTALYA