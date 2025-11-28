Bakan Tunç: '41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın inşallah eşiğindeyiz'

Adalet Bakanı Yılmaz tunç, "41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın inşallah eşiğindeyiz. Bu noktada büyük bir gayret var" dedi.

Bakan Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Bakan Tunç, "Yüksek standartlı bir demokrasi için lazım olan demokratik, katılımcı, sivil bir anayasayı, toplum sözleşmesini bu millet hak ediyor. Türkiye yüzyılının başındayız. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye vizyonunu ve bunu da inşallah yeni anayasayla, demokratik anayasayla başarabilmemiz lazım. Bu konudaki uzlaşmayı inşallah Meclisimizde sağlayabilirsek bu millete olan borcumuz olan bu önemli konuyu da çözerek yolumuza devam etmiş oluruz. İnşallah Türkiye'yi terörden de kurtararak yolumuza devam edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın inşallah eşiğindeyiz. Bu noktada büyük bir gayret var. Önemli bir de konu var; 41 yılda çok büyük acılar yaşadık, binlerce şehit verdik. Güneydoğuda en çok da o bölgelerde vatandaşlarımız huzursuz edildi. 2,5 trilyon dolar kayıplara neden oldu. Yani bugün o para harcanmamış olsaydı, teröre gitmemiş olsaydı bugün milletin refahı katbekat artmış olacaktı" dedi.

"Terörün gerek içeride, gerek dışarıda silah bırakmasıyla süreç daha da ileriye taşınacaktır"

Süreçte şehit aileleri başta olmak üzere toplumun hiçbir kesimini incitmemek için mücadele verdiklerini dile getiren Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada 18 civarında toplantı yapıldı. Ben de o toplantılara katıldım. Yaptığımız çalışmaları, sürecin daha da kalıcı hale gelmesi için yapılan çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık ve şu anda önemli bir aşamadayız. Tabii terörün tüm unsurlarıyla, gerek içeride, gerek dışarıda silah bırakmasıyla beraber bu süreç daha da ileriye taşınacaktır. Bu anlamda bu sürecin kalıcı hale gelmesi, Türkiye'nin tamamen terörden arınması sürecinde önümüzdeki süreç içerisinde komisyonun raporu çerçevesinde atılması gereken adımlar da birer birer atılarak geleceğimizi garanti altına almaya, çocuklarımızı huzurlu bir geleceğe kavuşturmaya ve Türkiye yüzyılını daha hızlı ve daha kolay inşa etmenin inşallah mücadelesini hep beraber vereceğiz. Tabii bu süreçte milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi incitecek bugüne kadar hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Milletimiz ne isterse onu yapacağız. Milletimizin menfaatine ne olursa onu yapacağız. Cumhurbaşkanımızın 23 yıldan bu yana iktidarda art arda sürekli seçim kazanmasının sebebi milletini düşünmesindendir. Milletinin taleplerine duyarlı olmasındandır. O nedenle milletimizden hiçbir zaman kopmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah." - AFYONKARAHİSAR