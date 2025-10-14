1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı Duyuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz" paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması amacıyla tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, hayata geçirilen hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi ile yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırdıklarını ifade etti.

Tunç, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen alımların ardından, bu yıl da yeni alımların yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanının yayımlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini açıklayarak, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak sınava girecek tüm adaylara başarı diledi.

Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı' yapacağız." - ANKARA