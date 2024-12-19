Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin kadına yönelik şiddetle mücadelede köklü bir dönüşümün kapılarını aralayacağına yürekten inanıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin kadına yönelik şiddetle mücadelede sadra şifa olacak köklü bir dönüşümün kapılarını aralayacağına yürekten inanıyoruz. Modelimiz, insanı bir bütün olarak ele alarak fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki boyutlarıyla bir arada geliştirmeyi hedeflemekte ve toplumsal dönüşümün temellerini atmaktadır" dedi.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlığa bağlı kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Cevizoğlu, "Eğitim dünyada ve Türkiye'de her şeyin başıdır. Televizyonlarda duyduğumuz gibi, 'Eğitim şart' diyoruz. Eğitim şart ama buna rağmen niye bu şiddet ve ayrımcılık devam ediyor, ona bakacağız. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında kadının insan hakları ve kadın-erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler hükmü var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığımız çok önemli bir görev icra ediyor" dedi.

"Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranı yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında ne yazık ki birinci sıradadır"

Komisyonda konuşan Bakan Tekin, "Dünya genelinde her 3 kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. UN Women'ın raporları da bu gerçeği doğruluyor. OECD verilerine göre Türkiye'de kadına yönelik şiddet oranı yüzde 38 ile OECD ülkeleri arasında ne yazık ki birinci sıradadır. Bu tablo, sorunun ciddiyetini ve önlenmesi için atılacak adımlara ihtiyacın aciliyetini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Tekin, "Bu doğrultuda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın tüm bireylerinin her türlü şiddetten korunmasını sağlamak adına kapsamlı adımlar attık. Çocuklarımızın eğitime erişimini artırmak ve toplumun her kesimini eğitime dahil etmek amacıyla 'Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi', 'Eğitim ve Güvenlik Projesi,' 'Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi' gibi pek çok projeyi hayata geçirdik. Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarında önemli artışlar sağladık. 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretim kademesinde kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 87,30 iken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 93,82'ye; ortaöğretim kademesinde ise yüzde 45,2'den yüzde 91,57'ye yükseldi. Ayrıca sosyoekonomik dezavantajlı bölgelerde okullaşma oranlarını artırmak amacıyla derslik yapımından dijital eğitim içeriklerinin geliştirilmesine, ücretsiz ders kitaplarının dağıtılmasından taşıma ve yemek hizmetlerine kadar pek çok yenilikçi adım attık" şeklinde konuştu.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla yaygın eğitim çerçevesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi kursu, aile eğitimleri, kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ebeveynlik becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar, mevsimlik gezici tarım işçilerinin sürekli istihdama erişimlerini artırmayı hedefleyen eğitim programları gibi eğitim faaliyetleri düzenlemekte olduklarını aktaran Tekin, kırsal alanda yaşayan kadınlara öncelik verilerek, kadınların meslek edinme, istihdam ve girişimcilik oranlarını artırmayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve aile eğitimleri gibi projelerle destek sunmayı amaçlayan modeller geliştirdiklerini ifade etti. Terör saldırılarında şehit düşen öğretmenleri de anan Tekin, "Bu yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin kadına yönelik şiddetle mücadelede sadra şifa olacak köklü bir dönüşümün kapılarını aralayacağına yürekten inanıyoruz. Modelimiz, insanı bir bütün olarak ele alarak fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki boyutlarıyla bir arada geliştirmeyi hedeflemekte ve toplumsal dönüşümün temellerini atmaktadır" dedi.

Komisyon, bakanlık yetkililerin sunumuyla devam ediyor. - ANKARA