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Bakan Tekin: Türkçe ve Edebiyat Dersleri Sınavları Yeni Şekilde Yapılacak

Bakan Tekin: Türkçe ve Edebiyat Dersleri Sınavları Yeni Şekilde Yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk edebiyat derslerinde sınavların okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden yapılacağını açıkladı. Yeni eğitim modeli hakkında bilgi veren Tekin, çocukların dil becerilerinin geliştirilmesi için projeler başlattıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda Türkçe ve Türk edebiyat derslerinin sınavlarını okuma, yazma, konuşma ve anlama becerileri üzerinden yapıldığını, bunu çok önemsediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni ve bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Tekin, Erzurum Öğretmenevi'nde gazetecilerle buluştu.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, uzun yıllar devletin çeşitli kademesinde çalışıp üniversitelerde akademisyenlik yaptığını ve çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu içinde Türkiye'deki "ifade ve inanç hürriyeti" gibi konularda teorik ve aktivist olarak süreç içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Parlamenter Sistemin, Türkiye'deki kullanış biçiminde yaşanan sıkıntılar üzerine de çalışmalar, araştırmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Geçen yaz çok önemsediğim üç şey yaptık. Biri Türkçe ile Türk edebiyat derslerinde çocuklarımızın sınıf geçme notunu 70'e çıkardık, bu derslerden yapılan sınavları klasik ya da test olmaktan çıkarıp dil becerilerini ölçen 4 temel beceriyi (okuma, yazma, konuşma ve anlama) ölçecek şekilde sınavlara dönüştürdük. Şu anda okullarımızda Türkçe dersleri ve Türk edebiyat derslerinin sınavları bu 4 beceri üzerinden yapılıyor ve bunu çok önemsiyoruz. Üçüncü ise dilimizin zenginlikleriyle ilgili bir proje başlattık. Türkiye'nin her tarafında çocuklarımızın ana dil becerilerinin geliştirecek, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri şeyi başlattık."

Bakan Tekin, bunların normal koşullarda çok büyük lansmanlarla ve çok büyük piar çalışmalarıyla duyurulabilecek şeyler olduğunu ancak sessiz sedasız hayata geçtiğini dile getirerek, bu yıl mayıs ayı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yürürlüğe girdiğini ve 9 Eylül itibarıyla her kademenin birinci sınıfında başladığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da katıldığı programın ardından Bakan Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Politika

Sivil Toplum Politika erzurum Eğitim

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