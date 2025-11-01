Haberler

Bakan Tekin, Taşkent Türk Okulu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özbekistan'daki Taşkent Türk Okulu'nu ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında öğrenci ve öğretmenlerden dönüşler aldı, yeni okul binası için teşekkürlerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden yani sahadan bu dönüşleri almak, attığımız adımların doğruluğunun teyidi adına bizleri mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Bakan Tekin, Taşkent Türk Okulu'nu ziyaret etti.

Tekin, bünyesinde ortaokul ve liseyi barındıran Taşkent Türk Okulu'na gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, bir araya geldiği öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Okulda görevli öğretmenler, hem ebeveyn hem de öğretmen olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Tekin, okuldaki eğitimin beceriye dönüşmesi için modelin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki gelişmelere, değişime ayak uydurmamız gerekiyordu. Diğer yandan ülkemizin milli birlik ve berberliğini koruyacak bir nesil yetiştirmek, çağa ayak uydurarak adımlarımızı atmak durumundayız. Hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden yani sahadan bu dönüşleri almak, attığımız adımların doğruluğunun teyidi adına bizleri mutlu ediyor."

Öğretmenler, ayrıca MEB ile Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak yeni okul binası için Tekin'e teşekkür etti.

Bakan Tekin, ziyarette öğretmen Filiz Eren'e doğum günü sürprizi yaptı. Eren'e kalem hediye eden ve çiçek veren Tekin, huzurlu, sağlıklı ömür dileğinde bulundu.

Tekin, programın sonunda öğretmenlerle okul binası önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenler, Bakan Tekin'e el yapımı işlemeli plaket hediye etti.

Ziyaret programında Tekin'e Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney eşlik etti.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Politika
