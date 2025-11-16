Bakan Tekin: "OHAL'in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımlar Türkiye'nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OHAL'in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımların Türkiye'nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde tüm inançlara dair doğru bilgiye erişim sağlayan yeni bir müfredat oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Tekin, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katıldı. Bakan Tekin, program alanına gelişi sırasında yol güzergahında kendisini bekleyen Battalgazi Atatürk İlkokulu öğrencilerini görünce aracını durdurarak, öğrencilerle sohbet etti. Tekin, birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencilere satranç takımı hediye etti. Etkinlikte konuşan Bakan Tekin, bu özel günde emeği geçenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Türkiye'de yıllarca farklı inanç ve kimliklere yönelik kısıtlamalar bulunduğunu belirten Bakan Tekin, 2002'den itibaren AK Parti hükümetlerinin yasaklarla mücadeleyi temel ilke edindiğini söyledi. Bakan Tekin, OHAL'in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımların Türkiye'nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan biridir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarına değinen Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamında 13 modülün hazırlandığını, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde Alevi-Bektaşi inancı dahil tüm inançlara dair doğru bilgiye erişim sağlayan yeni bir müfredat oluşturulduğunu belirtti. Bakan Tekin, ayrıca seçmeli dersler arasına eklenen 'Klasik Ahlak Metinleri' dersinin önemli bölümünün Nehçülbelaga'dan oluştuğunu söyledi. Öğretmen yetiştirme süreçlerinde de hassasiyetin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin, "Öğretmenlerimiz, bu ülkenin temel değerlerini yaşatma sorumluluğunu taşıyan kanaat önderleridir" diye konuştu.

Programa soğuk hava ve yağışa rağmen yoğun katılımın olduğunu kaydeden Bakan Tekin, etkinliği düzenleyen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Alevi dedesinin duası eşliğinde lokma dağıtıldı. - MALATYA