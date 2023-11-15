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Bakan Tekin: Öğretmenlere ikramiye ve atama konusunda açıklama yapılacak

AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Muhalefetin '24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı ile ilgili soruya, 'Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile maliye bakanımız duyurur.' dedi. Bakan Tekin, 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna ise 'Tabi ki mutlaka olacak, bütçenin genel kuruldan geçmesini bekliyoruz' dedi.