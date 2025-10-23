Bakan Tekin: 'Nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız'

Tarım teknolojileri, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, "Ben şunun taahhüdünü size veriyorum. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız, zaten bizim işimiz, yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarım alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile tarım sektörünün entegrasyonunun güçlendirilmesinin amaçlandığı, ayrıca tarım teknolojileri, hayvancılık, bitkisel üretim ve gıda işleme alanlarında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, Bakanlık olarak yaptıkları her işi sahada muhataplarıyla istişare ederek, birer paydaş ilişkisi içerisinde yürütmeye çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Tekin, darbelerin birçok alanda olduğu gibi eğitim sektöründe de travmalara neden olduğunu dile getirerek, "28 Şubat'ın eğitim sektöründe oluşturduğu darbenin travmasını atlatmak kolay değil. Bunun ilk adımları 2012 yılında 4 artı 4 artı 4 ile beraber verildi. Mesleki teknik eğitim ve matematik okullarının önünü kesmek için getirilen 8 yıllık kesintisiz eğitim kesintili hale geldi. Bu atılan önemli adımlardan bir tanesiydi. Onunla beraber attığımız diğer adımlarla mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere 28 Şubat darbesinin insanların zihninde eğitim sektöründe oluşturduğu travmayı aşacak adımlar atmaya çalıştık. Ama bu kolay değil" dedi.

"Fatih Terim'le oturduk, 'Futbol lisesi açalım' dedik"

Bakan Tekin, 2014'te ilgili kanuna "proje okul" diye bir kavram konulduğunu hatırlatarak, bu çerçevede söz konusu okullara üç ayrıcalık tanındığını ifade etti. Futbol lisesi açmak için atılan adımlardan örnek veren Tekin, "Yanlış bir anlaşılma olmasın diye somut başka bir sektördeki örnek üzerinden yürüyelim. Mesela Fatih Terim, Milli Takımlar hocasıydı. Onunla oturduk, 'Futbol lisesi açalım' dedik. Futbol lisesini açarken Milli Eğitim Bakanlığı olarak futbol müfredatı yazmak konusunda uzman değiliz ama bunun bir uzmanı var. Türkiye Futbol Federasyonuna dedik ki, 'Bu okulun akademik müfredatına siz karışmayın, futbol müfredatına da biz karışmayalım' ve akademik kısımları biz yazdık. Bizim öğretmenlerimiz iyi futbolcu yetiştirmek için gerekli olan donanıma, mesleki donanıma sahip olmayabilirler veya onlardan daha donanımlı kişiler olabilir. Dedik ki okullarımızda normal 657'ye tabii öğretmen dışında madem federasyonla bir protokol yaptık, federasyonun tanımladığı bu konularda uzman kişiler gelsin, okullarımıza ders verebilsin. Sizinle ilgili kısma bunun sirayet eden boyutu şu; bizim öğretmenlerimiz 20 yıl önce o zamanki mesleki teknik eğitim fakültesinden mezun olmuş olabilir, sahadaki gelişmeleri takip etmemiş olabilir. O zaman sahadaki yeni donanım malzemelerini, makine, teçhizat, eser konusunda veya yeni teknolojiler konusunda uzman kişiler, bu meslek liselerinin veya proje okulları diye tanımladığımız okullarda gelsin ders versinler. Bir ayrıcalık daha tanıdık, dedik ki bu okullara öğrenci alımı noktasında da istekli ve bu konuda el becerileri gelişmiş çocukları alalım. Proje okulu buydu" diye konuştu.

Tekin, hayata geçirilen uygulamayla mesleki ve teknik eğitim konusunda diğer ülkelerin Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini dile getirdi.

"Mesleki ortaokullarımızın bünyesinde zanaat atölyeleri kurduk"

Göreve başladıktan sonra ihtiyaç kalmayan, mezun olduklarında istihdam olma imkanları olmayan ya da sahanın ihtiyaç duymadığı elemanları yetiştiren programları kapattıklarını belirten Tekin, bu kapsamda 800 civarında programın kapatıldığını bildirdi. Bakan Tekin, 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla mesleki ve teknik eğitimde atılan adımları kapsamlı bir programla duyuracaklarını aktararak, yeni dönemde ne tür becerilere sahip olunması gerektiğine dair adımlar atacaklarını söyledi. Geçen yaz Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin yayınlandığını hatırlatan Tekin, "Sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu gibi okullar tanımladık. Yine o politika belgesinin içerisinde 28 Şubat'tan önceki gibi çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren mesleki becerilerini geliştirecek adımların atılması gerektiğini gördük, sahada böyle bir talep olduğunu gördük ve mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarının bünyesinde ya da bağımsız olarak ortaokullar açmaya başladık. Şu anda mesleki ortaokullar açılıyor. Çocuklarımızı mesleki ve teknik eğitime yöneltecek bir girişim olarak bütün ortaokullarımızın bünyesinde hedefimiz var şu anda, zanaat atölyeleri kurduk. Yani çocuklarımız mesleki ve teknik eğitimde ne öğrendiklerini normal ortaokullarda bir görsünler, onun üzerinden hareket etsinler. Biz sektörle işbirliğimizi bu anlamda devam ettireceğiz. Bunları yaparken ana paradigmamızdan hiç uzaklaşmıyoruz. Bütün bunları yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın bir kültür aktarımı süreci olan okullarımızda milli ve manevi değerlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi ihmal etmeden eğitim almalarını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız"

Bakan Tekin, bugün de mesleki ve teknik eğitim liseleri bünyesinde önemli bir alan olan tarımla ilgili sektör değişiklikleri yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirerek, "Ben şunun taahhüdünü size veriyorum. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştirmek konusunda biz elimizi taşın altına koyacağız, zaten bizim işimiz, yapacağız" dedi.

Bu konuya hiç kimsenin yıpratma çabalarını dikkate almadan devam edeceklerini vurgulayan Tekin, sektörün taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışacaklarını aktardı. Salondaki katılımcılara da seslenen Tekin, "Biz şimdi vatandaşın bize emanet ettiği çocuğu sizin istediğiniz profilde yetiştirdik diyelim. Peki bu çocuğu istihdam etmezsek, burada bir kul hakkı olmayacak mı? O zaman sizden istediğim taahhüt, biz yetiştirelim, siz istihdam edin. Bugünkü protokolün esprisi bu. Biz diyoruz ki yetiştirmek konusunda varız, istihdam konusunda siz de varsanız buyurun beraber iş yapalım diyoruz" açıklamasında bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da bir konuşma yaptığı törende, konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Programın ardından Bakan Tekin ve eğitim sektörünün temsilcilerinin katılımıyla TOBB Türkiye Eğitim Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda eğitim sektöründeki sorunlar ve mevcut sorunların çözümü için öneriler masaya yatırıldı. - ANKARA