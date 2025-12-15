Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Coğrafi İşaretler Etkinliği"nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesi ve ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç." dedi.

Bakan Tekin, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Yenimahalle'deki Orhan Cemal Fersoy İlkokulu'nda düzenlenen "Coğrafi İşaretler Etkinliği"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg'un yeni modeli T10F'yle okula gelen Tekin, burada öğrenciler tarafından memleketlerine özgü coğrafi işaretli ürünlerle karşılandı.

Ardından Tekin, okuldaki AB'de tescilli 44 coğrafi işaretli ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Okuldaki bir sınıfı da ziyaret eden Bakan Tekin, burada öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti, istişarelerde bulundu.

"Çocuklarımız daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyor"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin doğası gereği geçen yıl bu haftayı farklı etkinliklerle kutlamak üzere bir karar aldıklarını ifade etti.

Bakan Tekin, "Geleneklerine, kültürüne, köklerine sahip çıkan ama gelecekle, modern yaşamla ilgili de hayaller kurabilen, ülkesi ve ülkesinde yapılanlarla gurur duyan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de bunun için önemli bir araç." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921'deki ilk Maarif Kongresi'nde "köklerine, kendi kültürüne vakıf ama modern dünyayla entegre olabilecek bir eğitim sistemi inşa etmek" vurgusu yaptığını söyleyen Tekin, şu anda böyle bir eğitim sistemi inşa ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'de önceki nesillerin ve hükümetlerin ürettikleri katma değeri olan ürünleri, bilimsel yenilikleri çocukların öğrenerek yeni hayaller kurmasını istediklerini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bizim öğrencilik yıllarımızda bundan 10-20 yıl önce meslek liselerimizde, Anadolu liselerimizde öğrencilerimizin etkinliklerine baktığımız zaman bugün sabah çocuklarımızın hayal ettiği, hayallerini kurduğu şeylerin hiçbirisi yoktu. Şimdi çocuklarımız Türkiye'nin ürettiği değerleri hem içselleştirerek hem de tanıyarak daha iyilerini yapma hayaliyle yetişiyorlar. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Hem köklerine ve geçmişine bağlı, saygı duyan, bize ait olan değerleri içselleştiren, hem de yeni döneme ilişkin bunların üzerine hayaller kurabilen bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de biz bütün bakanlıklarla, bütün kamu kurumlarıyla ve onların ürettikleriyle çocuklarımızın tanışmasını arzu ediyoruz."

"Yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı bu perspektifle kaleme alınmış durumda"

Bakan Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde yürütülen sanayileşme hamlelerinin başta Togg olmak üzere çocuklarda büyük bir heyecan oluşturduğunu, yaptıkları resimlerde Togg'un ve yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin resimlerini çizdiklerine dikkati çekerek, öğrencilerin bu heyecanlarını besleyebilecek bir eğitim öğretim sistemi inşa etmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Türk Patent Kurumunun MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğüyle yaptıkları protokole değinen Tekin, bu protokolle bu haftanın hem coğrafi işaretler anlamında hem de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası anlamında çok farklı içeriklerle kutlayabilecekleri etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yazdığımız yeni ders kitaplarının tamamı söylediğim bu perspektifle kaleme alınmış durumda. Bize ait olan her şeyi çocuklarımız tanısınlar ve daha iyisini nasıl hayal edebileceklerini, daha iyisini nasıl yapabileceklerini görsünler, çalışsınlar istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bakanlığımızın 2025 kesin hesap ve 2026 bütçesini tartıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna, üyelerine ve Genel Kurul'da bize destek olan bütün milletvekillerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, iktidar olduğu 3 Kasım 2002'den itibaren yaptığı bütün bütçelerde Milli Eğitimi en birinci sıraya yerleştirmesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bütçemizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Okul ziyaretinde Bakanlar Tekin ve Kacır'a, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdülkadir Aydoğan da eşlik etti.

Öte yandan Bakanlar Tekin ve Kacır, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında yerli ve milli teknoloji ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Kacır, burada öğrencilerin kendi imkanlarıyla yaptıkları ürünlerin stantlarını gezerek, bilgi aldı.