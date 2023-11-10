Bakan Tekin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde bulunduğumuz bu günlerde 100. yaşını iftiharla kutladığımız Cumhuriyet'imizi genç nesillere, genç nesilleri öğretmenlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleriyle evlatlarımıza daima kılavuz olacak ve ülkemiz için atacakları...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde bulunduğumuz bu günlerde 100. yaşını iftiharla kutladığımız Cumhuriyet'imizi genç nesillere, genç nesilleri öğretmenlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleriyle evlatlarımıza daima kılavuz olacak ve ülkemiz için atacakları her adımda öncü ve önder vasıflarını daima muhafaza edecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Bir 10 Kasım'da daha Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü milletçe özlemle yad ediyoruz" ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesini Cumhuriyetle taçlandıran, evlatlarımıza bölgesinde örnek, dünyada saygın bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını her daim hayırla hatırlayacağız. Gazi'yi ebediyete uğurladığımız günün 85. yıl dönümünde hepimize düşen en büyük görev, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi nice yüzyıllar yaşatmak ve geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmektir. İçinde bulunduğumuz bu günlerde 100. yaşını iftiharla kutladığımız Cumhuriyet'imizi genç nesillere, genç nesilleri öğretmenlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşünceleri ve eserleriyle evlatlarımıza daima kılavuz olacak ve ülkemiz için atacakları her adımda öncü ve önder vasıflarını daima muhafaza edecektir.

Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen bu vatanı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla ilelebet yaşatacak, eğitim başta olmak üzere her alanda istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederek gelecek kuşaklara daha müreffeh bir ülke bırakmak için çalışmaya yorulmaksızın devam edeceğiz. Rahmet ve saygı ile anıyoruz."