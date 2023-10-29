Bakan Tekin: Çocukların Cumhuriyet ruhuna sahip çıkmaları bizim için önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrencilerle 1'nci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. Tekin, "Çocukların Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara aksettirmeleri bizim için çok önemli" dedi.

Bakan Tekin; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankaralı öğrencilerle birlikte 1'nci TBMM'yi (Kurtuluş Savaşı Müzesi) ziyaret etti. Öğrencilere, müze sorumlusu Fatma Hicret Un'un rehberliği eşliğinde 1'nci TBMM binasının, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kuruluşunun önemi anlatıldı.

Müze gezisinin ardından basın mensuplarına konuşan Bakan Tekin, bu sabah günün en anlamlı etkinliklerinden birinin çocuklarla yapıldığını belirterek, "Bugün 29 Ekim; Cumhuriyetimizin 100'ncü yılı; hem bizim için bir bayram, hem de 100 yılın bizim için ayrı bir önemi var. Dolayısıyla biz bugün çocuklarla; ortaokul öğrencisi ve ilkokul öğrencisi bir grup arkadaşımızla beraber bütün bu kararların alındığı 1'nci Meclis'i ziyaret ettik. Çocuklarımız okulda öğrendikleri şeyleri, teorik olarak öğrendikleri şeyleri burada bizatihi müze müdiresi hoca hanımın anlatımıyla öğrendiler. Çok da ilgi duydular. Biz Milli Eğitim Bakanlığıyız. Hem öğretim işiyle ilgileniyoruz hem de asıl işlevimiz eğitim. Dolayısıyla bu çocukların Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara bunu aksettirmeleri bizim için çok önemli. Bizler Cumhuriyet Bayramı'nı bu misyonla ve algıyla değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

'NİCE YÜZ YILLARA'

Cumhuriyet'in kuruluşunun sadece bir hükümet sistemi değişikliği olmadığını belirten Tekin, "29 Ekim; bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenildiği, hepsinin yenilgisinin tescil edildiği gündür. Bizler 29 Ekim'i böyle algılıyoruz. Bayramın ötesinde korunması gereken bir değer olarak değerlendiriyoruz. Çocuklarımıza da bizler gibi, ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize sahip çıkmaları için öğretmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bütün milletimizin, devletimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Nice yüz yıllara. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı, dünyadaki emperyal otoritelere karşı mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, programın ardından 1'nci TBMM binası balkonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.