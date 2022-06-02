Bakan Süleyman Soylu Tünel Akvaryumu gezdi - Haberler

Bakan Süleyman Soylu Tünel Akvaryumu gezdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesindeki Tünel Akvaryumu gezdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesindeki Tünel Akvaryumu gezdi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bugün gerçekleştirilen 'Sel ve Taşkın Erken Uyarı Tatbikatı' için şehre gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde açılan ve büyük ilgi gören Tünel Akvaryumu ziyaret etti. Bakan Soylu'ya Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bakan Süleyman Soylu'ya Tünel Akvaryumu gezdirerek bilgi verdi. - TRABZON İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Ortahisar Trabzon Politika Haberler

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