Bakan Soylu: 'Türkiye'de fotomontajlara kim karışmışsa onların hepsinin hesabını soracağız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye içerisinde fotomontajlara, montajlara kim karışmışsa onların hepsinin hesabını soracağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da Toptancı Hali esnafını ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Soylu, önce esnafla fotoğraf çektirdi, ardından vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Geçmişten kalan fotomontajlar, millete itibar suikastı yapmalar, bunların hepsinin hesabını soracağız. Türkiye içerisinde fotomontajlara, montajlara kim karışmışsa onların hepsinin hesabını soracağız. Hem de çok yakın zamanda soracağız. Kim olursa olsun bulacağız. Öyle itibar suikastı yapamazsınız. Şuraya yazıyorum, herkes bilsin Kılıçdaroğlu bu işin ahlaksızlığın bedelini ödeyecektir. Bu kadar basit. Bu ahlaksızlığın bedelini ödeyecek" dedi.

"Togg arabası verirlerse sen arkasına Apo ve Selo'yu oturtacağın için vermiyorlar"

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan, '7 yılda 1 milyon Togg arabasını millete vereceğim' diyor, bay bay Kemal buna çıldırıyor. Bay Kemal, 'Bana neden Togg arabası vermiyorlar' demiş. Sana Togg arabası verirlerse sen arkasına Apo ve Selo'yu oturtacağın için vermiyorlar. Selo ve Apo'yu arkasına oturtacakmış. LGBT'yi Türkiye'ye getirecek. Belediyeleri vasıtaları ile getiriyor. Üzülüyor, Avrupa'da kadın kadına, Amerika'da erkek erkeğe evleniyor, Türkiye'de neden evlenmiyor diye. Kardeşim sen kendi evinden başla, bizi niye karıştırıyorsun o zaman? Başlayabiliyorsan kendi evinden başla. Senin karnın genişse biz ne yapalım?" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'ya ziyaretinde Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve partililer eşlik etti. - İSTANBUL

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