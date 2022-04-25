Bakan Soylu: Terör örgütleri bu coğrafyada nefes alamaz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütünün devlet kurduğu baki değildir. Bizim 16 devletimiz vardı. Hala o devletlerin varlığıyla ayaktayız. Geldiler, yıktıklarını zannettiler. Bu millet yeniden inşa ve ihya etti. Bu millet büyük bir millettir. Ama terör örgütlerinin böyle bir imkanı olamaz. Hele bu coğrafyada nefes alamazlar" dedi.

Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki jandarma personeliyle Jandarma Genel Komutanlığı'nda iftar yaptı. Burada konuşan Soylu, Eren Abluka-5 operasyonları kapsamında bu sabah Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Soylu, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini vurgulayarak her geçen gün mühimmat ve donanım anlamında üst noktaya gelindiğini ifade etti. Türk askerinin, vatandaşı korumanın yanında yardıma ihtiyaç duyduğu bir çok konuda el uzattığını söyleyen Soylu, "Bir yandan teröriste şahin, diğer taraftan vatandaşın emrine hizmetkar oldunuz. Bunu Türk jandarması yapar. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız. Kulağımıza beş vakit ezan okunarak büyüdük" dedi.

Konuşmasının ardından Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle telefonda görüştü.