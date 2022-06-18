Bakan Soylu: 'Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin Telabyad kentinde Suriyeli aşiret mensupları ve askeri yetkililerle bir araya geldi. Çarşı esnafını ziyareti sırasında çocuklarla oyun oynayan Soylu, "Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Akçakale'nin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde bir dizi incelemede bulundu. Bakan Soylu Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezini, çarşı esnafını ziyaret ederek çocuklarla oyun oynadı. Bakan Soylu, daha sonra Suriyeli aşiret mensupları ve askeri yetkililerle bir araya geldi. Aşiret mensupları ile bir araya gelen Bakan Soylu, tek dileklerinin çocuklarınızın huzurlu bir ortamda yetişmesi olduğunu vurguladı.

"Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte bazılarını da kıskandırmaktadır"

Bakan Soylu aşiret mensuplarına Telebyad'ın örnek duruşundan dolayı teşekkür ederek, bu duruşun kendilerini sevindirirken bazılarını da kıskandırdığını ifade etti. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın size selamlarını iletiyorum. Çok zor dönemlerden geçtiniz. Topraklarınıza sahip çıktınız. Biz daima sizinle beraberiz. Ne kadar huzur içerisinde olursanız o kadar mutlu oluruz. Kardeşliğimizi unutmayız. Komşuluğumuzu unutmayız. İslamiyet'in Müslümanlığın bize yüklediği sorumlulukları unutmayız. Burasının hayalet şehre döndüğü zamanları çok iyi hatırlıyorum. Yakılıp yıkıldığı dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Her geçen gün çok daha iyi bir noktaya gittiğini büyük bir mutlulukla görüyorum. Hem sabrınıza, gayretinize hem birlikteliğinize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Kıymetli meclis başkanına meclisin heyetine aşiretler meclisine her birine ortaya koydukları iradeye büyük saygı duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Telebyad'ın bu örnek duruşu bizi sevindirmekte ama bazılarını da kıskandırmaktadır. Bizim tek bir dileğimiz ve tek bir isteğimiz var. Çocuklarımız huzurlu bir ortamda yetişsinler. Onların geleceklerini ellerinden almak isteyenlere fırsat vermeyelim. Şimdi yeni bir proje geliştiriliyor. Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimiz var. bu Suriyeli kardeşlerimiz özellikle güvenli bölgelere gönüllü bir şekilde dönmek isteyenler için bir proje başlattık. Daha önce İdlib'de yaptığımızın daha üst modelini yapıyoruz. İdlib'de yaklaşık 60 bin briket evi bitirdik. Bunu sivil toplum kuruluşlarımız yaptılar. Şimdi Cerablus, El Bab, Telabyad'da 240 bin konut yapmayı planlıyoruz. Bu kardeşlerimizin yardımıyla uluslararası yardımlarla gerçekleşecek. Bu evler Briket evlerden biraz daha iyi olacak 60, 80, 100 metrekare olacak. Türkiye'den gönüllü dönenlere tahsis edilecek. İçlerinde AVM'ler, sosyal donatılar, spor merkezleri, okullar, sağlık merkezleri olacak. Hep beraber daha ileriye gideceğiz. Bizim görevimiz burada sizin kendi yönetiminizi huzurlu bir şekilde geleceğe umutla bakmanızı sağlamaktır. Biz kardeşiz. Zulme ses çıkarmayan batıya da kardeşliğimizi anlatmakla mükellefiz. Elbette zorluklarımız olacaktır. Zorlukları kolaylaştıracak olan cenabı Allah'tır" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Politika