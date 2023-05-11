Bakan Soylu: 'Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda Sümer Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Programa Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak"

Bakan Soylu, "Bay Bay Kemal diyor ki, "Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ben askeri geri çekeceğim". Askerlerimiz oradan çekildiğinde oraya kim gelecek, PKK ve PYD gelecek, orada bir terör devleti kurulacak. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, orada bir terör devleti kurmak istiyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, tutsakmış onlar tutsak, Apo ve Selo'yu serbest bırakacaklarmış. Burada söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu ülkenin iktidarında olduğu sürece Apo ve Selo da zindanlarda kalacak" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu daha sonra bir başka programa katılmak için Beyoğlu'na hareket etti. - İSTANBUL