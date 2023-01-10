Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: "Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi teslim aldık"

Politika Haberleri

Bakan Soylu: 'Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi teslim aldık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne'den teslim aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne'den teslim aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, "Taksim patlamasının planlayıcısı olan Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına kaçıran bir kişinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan ile konuyu görüştük. Saat 18 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgaristan'a iş birliği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Bulgaristan Edirne Taksim Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title