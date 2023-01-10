Bakan Soylu: 'Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi teslim aldık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne'den teslim aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran bir kişiyi Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Saat 18 sularında Edirne'den teslim aldık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, "Taksim patlamasının planlayıcısı olan Bilal Hassan'ı Edirne'den alıp yurtdışına kaçıran bir kişinin Bulgaristan'da olduğunu tespit ettik. Bulgaristan ile konuyu görüştük. Saat 18 sularında Edirne'den bize teslim ettiler. Bulgaristan'a iş birliği için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA