BAKAN SOYLU, TACİKİSTANLI MEVKİDAŞI RAHİMZODA'YI MAKAMINDA AĞIRLADI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzoda'yı makamında kabul etti. Bakan Soylu ve Rahimzoda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında

Güvenlik İşbirliği Anlaşması imzaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzoda'yı makamında ağırladı. İkili Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İki ülkenin geçmişten bu yana birçok ortak noktasının bulunduğunu belirten bakan Soylu, "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir. Bizlerin de bu hem kadim medeniyetimize yakışır bir şekilde hem geleceğe bırakacağımız ortak mirasımıza yakışır bir şekilde çok daha üst bir noktaya taşıma sorumluluğumuz var. Öncelikle terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize, siber ve mali suçlar, göç ve afet yönetimi konusunda birbirimizle adım atacağımız çok adım bulunduğunu, bunların bir bölümünü de başarılı bir şekilde yönettiğimizi, tümüyle ilgili de önümüzdeki süreçlerde daha güçlü bir ivmeye ihtiyacımız olduğunu belirtmeliyim" diye konuştu.

'BİZİM ARAMIZDA TARİHİ, KÜLTÜREL VE SİYASİ ANLAMDA ÇOK CİDDİ İLİŞKİLER BULUNMAKTADIR'

Türkiye'nin dost ülke olduğunu vurgulayan Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzoda ise "İki devlet ve millet arasında çok derin bir geçmişe dayanan ortak bir medeniyet tarihi mevcuttur. Bu seyahatim, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine çok yardımcı olacaktır. İki devlet ve millet arasında çok derin bir geçmişe dayanan ortak bir medeniyet tarihi mevcuttur. Bu da bizim daha fazla iş birliği yapmamızı gerektiriyor. Bizim aramızda tarihi, kültürel ve siyasi anlamda çok ciddi ilişkiler bulunmaktadır. Bunu daha güçlendirmeliyiz. İçişleri Bakanlığımızı ilgilendiren birçok ortak nokta, sorun ve mesele var. Bugün onları konuşup, çözüm yollarını birlikte bulacağız" ifadelerini kullandı.

'BEN İNANIYORUM Kİ BİZİM İLİŞKİLERİMİZ İLERİDE DAHA DA GELİŞECEKTİR'

İkili görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzoda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Bakanlar imza töreninin ardından da açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzoda, "Her şeyden önce Türkiye İçişleri Bakanına teşekkür ediyorum. Bizi üst düzeyde ağırladı. Beni ve beraberimdeki heyeti çok güzel ağırladı. Şunu belirtmek isterim. İki ülkenin bakanlıklarının görevi bölgesel suçlarla mücadele konusunda dünyayı endişelendiren bütün konular karşısında iki ülkenin de bakışları ve fikirleri aynıdır. İki ülkenin bakanları da aynı şekilde düşünüyorlar. İlişkileri farklı alanlarda geliştirmeyi planladık bu görüşmelerde. Bugün imzaladığımız anlaşma güvenlik alanında imzaladığımız anlaşma çok önemlidir. Her türlü suçu önleme konusunda özellikle terörle mücadele konusunda, uyuşturucuyla mücadele konusunda, silah kaçakçılığıyla mücadele konusunda ve aynı zamanda iki ülke arasındaki farklı kurum ve kuruluşların özellikle İçişleri Bakanının bilgi alışverişi konusunda çok önemli zemin hazırlayacağını düşünüyorum. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra bence iki ülkenin İçişleri Bakanı arasındaki ilişkiler daha da güçlenecektir. Bizim alt güdümlerimiz bu anlaşmanın icrası konusunda birlikleriyle ilişkilerini sürdürecekler. Güvenlik anlamında, halklarımızın güvenliğini tehdit anlamında, suçlularla mücadele konusunda herhangi bir sorun ortaya çıktığında bu anlaşma sayesinde daha rahat bir şekilde çözülecektir. Tabii ki çok farklı sorunlar mevcuttur. Suçluların bulunması, suçluların yakalanması ve aynı zamanda iadesi konusunda iki ülke arasında teknik alt yapıların birlikte uyumlu hale gelmesi bence bu anlaşma için iki ülkenin arasındaki ilişkinin gelişmesinde çok önemli bir adım olacaktır. Değerli meslektaşımla çok güzel konuşmalar gerçekleştirdim. Var olan sorunlarla ve ortaya çıkacak sorunları nasıl çözebiliriz diye bunun üzerine fikir yürüttük, istişarelerde bulunduk. Ben inanıyorum ki bizim ilişkilerimiz ileride daha da gelişecektir. Aynı zamanda Sayın Bakanı Tacikistan'a davet ettim. Kendileri de kabul ettiler. Bunu da burada söylemek istiyorum ki inşallah bizim görüşmelerimiz, oturumlarımız devam edecektir. Bir sonraki oturum Tacikistan'da gerçekleşecektir ve bizim dostluğumuz daha da pekişecektir" dedi.

'İNŞALLAH BUNDAN SONRA DA BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI ÇOK DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ'

İçişleri bakanı Süleyman Soylu ise "Tacikistanlı mevkidaşım ve heyetini bakanlığımızda ağırlamaktan ve Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu, gurur duyduğumuzu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakan ve heyetiyle gerek bölgesel gerek küresel güvenlik konularını kapsamlı bir şekilde ele alındığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Derin tarihi ve kültürel bağları bulunan ülkelerimiz arasında önemli bir güvenlik iş birliği potansiyeli olduğu yönünde mutabık kaldık. Görüşmelerimizde bu potansiyelin somut bir zemine taşınması açısından gerek güvenlik iş birliği gerek terörle mücadele gerekse düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki süreçte birlikte hareket etme irademizi tekrar ortaya koyduk. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu irade, Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönündeki daha ivmelenmesi yönündeki ortaya koydukları talimatlar elbette hem zaatialilerine yönelik hem ülkelerimize yönelik hem de milletlerimize yönelik özellikle sorumluluğumuzu arttırmaktadır. Biz kardeşiz. Tarihi bağlarla kardeşiz. Kültürel bağlarla kardeşiz. Medeniyet bağlarıyla kardeşiz. Hemen yanı başımızda bulunan Mevlana'nın bize hem Tacikistan'a hem Türkiye'ye verdiği öğütlerle birlikte kardeşiz. Onun için ilişkilerimizi diplomatik bir eğilim içerisinde değil, ilişkilerimizi bir kardeşlik hukuku içerisinde gerçekleştirme zorunluluğumuz var. Hakikaten bugünkü toplantılarımızda bu seviyede gerçekleşti. Gelinen noktada gerek terörizmin finansmanı konusunda gerek mali suçlar konusunda gerek uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar konusunda gerek suç unsuru paraların dolaşımı konusunda kripto para aracılığıyla ve diğer suç delillerinin yasalaştırılması gibi karmaşık bir yapı arz eden suçlar ülkelerin ulusal güvenliklerini doğrudan bir tehdit altına aldığı beraber teyit edilmişti. Esas itibariyle huzurunuzda değerli kardeşimize ve Tacikistan'a çok teşekkür ediyoruz. FETÖ konusunda ilk ve önemli adımı atan bu konularda FETÖ'nün ordu kurduğu okulları devletleştiren ve özellikle maarif vakfına yol açan bir iradeyi sergileyen Türkiye'deki bu konudaki kardeşlik hukukunu en üst düzeyde tutan Tacikistan'a biz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biraz önce bahsettiğim gerek sınırı aşan suçlar olsun gerek terörle mücadele olsun gerek uyuşturucuyla mücadele olsun gerek kaçak göçle mücadele ve aynı zamanda afetle mücadele konularında ortak bir karar birliğine vardık. İnşallah bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımızı çok daha iyi noktaya taşıyacağız. Ocak ayında sayın büyükelçi ile birlikte ortaya koyduğumuz çalışma takvimi aynı şekilde ilerlemektedir. Sayın bakana tekrar müteşekkiriz. Kendi bürokrasisine içişleri bürokrasisine müteşekkiriz. Çünkü çok uzun zamandan beri sürdürdüğümüz bir anlaşmayı bir yıl gibi kısa bir zamanda içerisinde bugün sonuca ulaştırmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Onların büyük bir katkısı oldu. Hem Türkiye'ye gelmeleri bizim için çok büyük bir onurdur. Aynı zamanda bir irade beyanıdır. Hem de bu anlaşmanın imzalanması bundan sonraki ilişkilerimizin de rotasını belirlemektedir. Gerek biraz önce bahsettiğim alanlarda yani terörle mücadeleden uyuşturucuya ve diğer tüm güvenlik alanlarında gerekse konunun iş birliği tecrübe paylaşımı, bilgi paylaşımı konusunda ortaya konulacak süreçlerde bu anlaşma Tacikistan'ın ve Türkiye'nin ilişkilerinde önemli bir ivmelenme ve hareketlenme sağlayacaktır. Huzurunuzda Ramazan Rahimzoda Beyefendiye değerli dostuma tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha üst seviyelere ulaşması temennimi bir kez daha dile vurguluyorum. Sayın bakan gerek teknolojik anlamda burada önemli ziyaretleri de olacak. Önemli ziyaretlerinde ilişkilerimizde çok önemli bir boyuta evrileceğini de bir kez daha söylemek istiyorum. İnşallah hem ortak medeniyet değerlerimize hem kardeşliğimize hem gelecek nesillere olan sorumluluğumuza bu anlaşmanın hayırlı olmasını tam bize yakışır şekilde ilerlemesini temenni ediyor tekrar kendilerine ülkemize şeref verdiklerinden dolayı minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Politika