Bakan Soylu, Sultangazi'de gençlerle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sultangazi AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu programda gençlerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sultangazide "İlk Oyum" projesi kapsamında AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları'nın düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı. Programda gençlere seslenen Bakan Soylu, "İlk oyum Erdoğan'a demek bir tercihtir. Diyorsunuz ki biz dünyaya karşı kayıtsız değiliz. Öncelikle bir duruş gösterdiğiniz için ve milletin istikametini benimseyip burada hep birlikte olabilme imkanı verdiğiniz için aynı zamanda bunu ilk oyu Erdoğan'a diyerek bir oy tercihi ile beraber bütünleştiğiniz için hepinizi çok tebrik ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok takdir ediyorum. ve benim ülkeme ve Sultangazi'ye böyle gençler yakışır diyorum. Oy kullanmak çok kutlu bir iştir. Bir de mesuliyet de zor bir iştir. Neden? Çünkü birine emanet ediyorsunuz. Kendinizin gelecekteki beş yıl veya ondan sonra gelecek beş yılları tespit edeceğiniz. Vereceğimiz ve emaneti benim eğitim hayatımı sen düzelt. Benim sağlık hayatımı sen düzelt. Benim sporla ilgili beklentilerimi sen karşıla. Benim işle ilgili beklentilerimi sen karşıla. Benim üniversiteyle ilgili beklentilerimi sen karşıla. Yetmedi Benim tatille ilgili beklentilerimi sen karşıla Diyorsunuz. Şimdi size son soracağım soruyu ilk olarak soruyorum oy veya bir emanet güven işidir. Yani adam o kendi arabanı veriyorsun, gidiyor. veya babası oğluna emanet ediyor. Emanet edemiyor. Şimdi bu memleketin meselelerini mesela. Eğitim meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu mu çözer, Tayyip Erdoğan mı çözer ' Bu seçim şöyle bir şeçim. Seçilen adam. Hükümetin bütün yetkilerini kullandığı ve kendine Bakan olarak atamalara yaptığı bir seçim. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlendirdi. İstanbul'da seçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı örneğin Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri insanlar ne yapıyorlar' Kılıçdaroğlu'nunkiler ne yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri bir taraftan TOGG yapıyor. Doğru mu? Tayyip Erdoğan atadıkları bir taraftan Sakarya gaz sahasından gaz çıkarıyorlar çağırıyorlar. Diğer taraftan İHA ve SİHA yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri terörle mücadele ediyorlar. Terör örgütünün Türkiye'nin hayatından çıkarmaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri bölünmüş yollar yapıyorlar, otobanlar yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri şehir hastaneleri yapıyorlar şimdi oturalım. Karşınızda bunlar ne yaptı? Yani Tayyip Erdoğan Türkiye'de büyük vizyon koydu. Yirmi bir yıldır Türkiye'yi dönüştürdü ve değiştirdi. Diyelim ki Kılıçdaroğlu'yla rekabet ediliyor. Kılıçdaroğlu rekabette bir tarafta onu yaptıkları, bir tarafta da onun yaptıkları bir tarafta onun yapacakları bir tarafta da onun yapacaklar. Öyle mi? Bütün bunların değerlendirilmesi gerekiyor. seçime gidiyoruz. Hani dedik ya emanet vereceksin. Emaneti kime vereceksin? Emanetin Türkiye'yi yönetecek kişiye vereceksin. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'ın gitsin diyenlerin dışında bu ülkenin yarınında en ufak bir olurken Kılıçdaroğlu destekleyen bir yer olduğuna inanıyor musunuz" şeklinde konuştu - İSTANBUL