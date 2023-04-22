Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız"

Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" dedi.