Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız"
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Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" dedi.
Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız"
GAZİANTEP - Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika