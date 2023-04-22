Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız"

Politika Haberleri

Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" dedi.

Bakan Soylu: "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız"

GAZİANTEP - Bakan Soylu, yapımı tamamlanan afet köy evlerinin anahtar teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Sizin başınızı sıcak yuvanıza sokmadan yanınızdan ayrılmayacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title