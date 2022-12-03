Bakan Soylu: Sahip olduğumuz zenginliği paylaşmayı bilen bir milletiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Peygamber Efendimizin öğütlerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yüz binde birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın hangi bildirgesini, hangi sözleşmesini getirirlerse getirsinler Peygamber Efendimizin öğütlerine, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yüz binde birine tekabül etmez. Biz çok zengin bir milletiz. Bu zenginliği sadece kendimize değil; etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya uzatmayı, onları da bu zenginlikten faydalandırmayı bilen bir milletiz" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sevginin bütün engelleri aşan bir niteliği olduğunu söyleyerek, "Sevgi o kadar yücedir ki; bütün kötülüklerin, zorlukların üstesinden gelmeye muktedirdir. Sevgi bütün engelleri aşar. Annelerin, babaların, çocukların sevgisi dünyadaki bütün zorlukları ve bütün kötücül duyguların ortadan kaldırır. Allah, dünyada sevgiyi ve tebessümü başkalarına gösterenleri hep mükafatlandırır. Siz bunu yapıyorsunuz, sizlere minnettarız ve müteşekkiriz" diye konuştu.

Öte yandan etkinlikte, Polis Akademisi Orkestrası yerli ve yabancı parçalar ile katılımcılara konser verdi. Engelli bireylerden oluşan zeybek ve seymen ekibi gösteri düzenlerken çocuklar içinse çeşitli sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi.