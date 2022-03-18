Bakan Soylu: PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne katılım yılda 5 bin 550 kişiydi. PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi oldu. Bu yıl 3 aya yaklaşıyoruz, 2 kişi o da yurt dışından. Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızda duruyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nde düzenlenen programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Davetlilerle birer birer selamlaşan Bakan Soylu, ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Bugün sizlerin karşısına çıkıp konuşabiliyorsak biliniz ki ülke içerisinde silahlı terör eylemlerinin 2014 yılına göre hem sayı hem de nitelik olarak yüzde 95 azalmış olduğu bir karneyle konuşuyoruz. Ama bunda sizin kahramanlarınızın payı en yüksek pay. Çünkü eğer onlar, o büyük kahramanlıkları göstermemiş olsalardı, Allah muhafaza bugün belki her birimiz hangi durumdaydık? Terör örgütüne katılım yılda 5 bin 550 kişiydi. PKK'ya geçen yıl katılım sadece 51 kişi oldu. Bu yıl 3 aya yaklaşıyoruz, 2 kişi o da yurt dışından. Yurt içinde terör örgütünün sayısının sadece 150 olduğu bir fotoğrafla karşınızda duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bir işi yaparken hanelerine yazılacak başarı için değil, 'Mahcup olursak şehitlerimize ne hesap veririz?' anlayışıyla yaptıklarını söyledi.