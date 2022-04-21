Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u kabul etti - Haberler

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Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Viktor Makhmudov'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Viktor Makhmudov'u kabul etti.

Bakan Soylu, Özbekistan Güvenlik Konseyi Başkanı Makhmudov'u bakanlıkta kabul etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) başlayan görüşme basına kapalı olarak devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Güvenlik Konseyi, Süleyman Soylu, Özbekistan, Politika, Haberler

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