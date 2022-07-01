Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor Bartın'da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti. Bakan Soylu'nun sel bölgesindeki incelemeleri devam ediyor BARTIN - Bartın'da 5 gündür sel ve taşkınlarının yaşandığı bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesini ziyaret etti. Sabah saatlerinde Bartın kent merkezinde taşkınlardan etkilenen Gölbucağı mahallesinde incelemelerde bulunan ve akabinde Şadırvan Camisinde Cuma namazını kılan Bakan Soylu, Şadırvan ve Hükümet Caddelerindeki vatandaşlarla selamlaşıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yalı mevkiinde konuşlu olan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezindeki koordinasyon toplantısına katılan Bakan Soylu daha sonra ise Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki taşkın yaşanan noktalarda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu Kumluca beldesinden Karabük'ün Yenice ilçesine hareket etti. İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Politika Politika Güncel Haberler

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