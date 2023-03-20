Bakan Soylu mağdur vatandaşlara ilk ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı

Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıklayarak, eşyalar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıklayarak, eşyalar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çalışmaların başlatılacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Selin bastığı sokakları gezip evlerin son durumunu kontrol eden Bakan Soylu, vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, "Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Gazetecinin, "Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu" sorusuna ise Bakan Soylu, "Değerlendiriyoruz" cevabını verdi. - ŞANLIURFA