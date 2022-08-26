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Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun derdi, kaos ve anarşizm

Politika Haberleri

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun derdi, kaos ve anarşizm

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yaptığını belirterek, "Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et… Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük 'Yargılanacaksınız.' tehdidi... Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet" dedi.

Bakan Soylu, eski Türkiye'de CHP'nin muhalefette bulunduğunu ancak vesayet ile iktidarda gibi olduğunu kaydederek, "Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme. Kılıçdaroğlu'nun tek derdi: yeni vesayet eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: yeni vesayet eski Türkiye projesini ABD'siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016... Hep aynı aktörler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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