Bakan Soylu: &quot;(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz... - Haberler

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Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Soylu: '(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz...

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim."

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

SADAT, Politika, Haberler

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