Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'na) SADAT'ın önüne gidene kadar, Et Balık Kurumu'nun önüne gidene kadar, hafif bir cesaretin varsa, bizim söylediğimiz büyükelçilik ile ilgili bir değerlendirme ortaya koy da görelim." - ANKARA

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