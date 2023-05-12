Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu kendi milletvekilinin kasedinin çıkmaması için bulmamı istedi" "Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanların kasetini ortaya koyuyorsun" "7'li masa Amerika'nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır" " Kendi milletvekilinin kasetini...

Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu kendi milletvekilinin kasedinin çıkmaması için bulmamı istedi"

"Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanların kasetini ortaya koyuyorsun"

"7'li masa Amerika'nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır"

" Kendi milletvekilinin kasetini ne olursun Süleyman Soylu bunu bul"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden CHP'li bir milletvekilinin kasedinin ortaya çıkmaması için bulmasını istediğini açıkladı. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanların kasetini ortaya koyuyorsun. İnsanları montaj kasetlerle insanlara itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsun" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde 81 ilin Sivil Toplu Kuruluşları yetkilileriyle bir araya geldi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"7'li masa Amerika'nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır"

7'li masayı eleştiren Bakan Soylu, "Koltuk heveslerini bir masada topladılar. Onları uzaktan kumandalı oyuncak gibi yönlendiriyorlar. Herkes bir anket açıklıyor. Adayların istifası üzerinden oy kayması hesaplaması yapıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim: Siyaset çok gerçek bir şeydir. Seçim de çok gerçek bir şeydir. Algı operasyonları, sosyal medya ile çok küçük oy kaymalarına sebep olur. Ama sonuca etki etmez. Sonucu belirleyen gerçeklerdir. Kimse kusura bakmasın, 6'lı, 7'li masa fos çıkmıştır. 7'li masa Amerika'nın bir ölü yatırımı olarak ortaya çıkacaktır. Beklentiyi karşılayamamıştır. Tıpkı, Batı'nın PKK yatırımı gibi ölü yatırımdır, yanlış yatırımdır. Bütün kifayetsiz muhterisleri, bir masaya toplayıp HDP'ye yönetmeye burada bir terör koridoruna ulaşmayı istediler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Bir FETÖ operasyonuyla beraber Türkiye'de eski günleri hatırlatan, insanlara suikast itibarı yapan ve o suikastı yaparken de, 'biz zamanında beraber çalışmıştık, bu ayıp olur' diye düşünmeyen, FETÖ'nün kucağına oturan ve Amerika'nın yönlendirdiği bütün eylemleri kendine maharet yapan bir algı işini ve oradaki oylara çökmeye çalışan anlayışı yeniden görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ama söyleyeceğim biz insanlık, adamlık yaptık, gittik Kıbrıs'ta yakaladık"

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuşan Bakan Soylu, "Kirli bir takım oyunlarla, ahlaksız ve rezil oyunlarla, terbiyesiz, ahlaksız Kılıçdaroğlu, bana kendi milletvekilinin kasetini ne olursun Süleyman Soylu bunu bul ve o milletvekilinin kasetini bunu söylemeyecektim ama söyleyeceğim biz insanlık, adamlık yaptık, gittik Kıbrıs'ta yakaladık, kasetleri aldık sakladık. Bugüne kadar kendin milletvekilinin kaseti çıkmadı. Sen ne edepsiz bir adamsın ki FETÖ ile işbirliği yapıyorsun da insanların kasedini ortaya koyuyorsun. Ne edepsiz bir insansın, biz namuslu insanlarız aile bağının ne olduğunu biliyoruz. İnsanları montaj kasetlerle insanlara itibar suikastı yapabilecek bir anlayışı ortaya koyuyorsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra bir başka programa katılmak üzere hareket etti.