Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı - Haberler

Niğde'deki trafik kazasında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük" dedi.

Niğde'de Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir'le birlikte, yaralıların kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Niğde Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz, emniyet ile jandarma görevlilerimiz ve bütün arkadaşlarımız, akabinde ambulanslarla hastaneye sevkler başlatılmıştır. 44 evladımızın öncelikle hem Niğde Bor Devlet Hastanesi, hem Niğde Devlet Hastanesi ardından da bir bölümü de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. 18 kardeşimiz Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde, diğerlerinin de Niğde Bor ve Niğde Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Kaza yerinde 2 tane kardeşimizi kaybettik, hastaneye sevkinde de yine bir kardeşimizi de kaybettik. Ereğli'deki 12 kardeşimiz Konya'daki Şehir Hastanesi'ne getirildi ve onları taburcu ettiler. 6 kardeşimizin hala tedavileri devam ediyor. Şuanda Kayseri'deki Erciyes Üniversitemize 1 kardeşimiz sevk edildi, 1 kardeşimiz Konya'da yoğun bakımda, 3 kardeşimiz de burada yoğun bakımda. Yani 5 kardeşimiz yoğun bakımda, 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Yoğun bakımdakileri de bütün imkanlarla beraber doktorlarımız takip ediyor" diye konuştu.

Kazayla ilgili de bilgi veren Soylu, "Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor. Elbette ki acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz gerek ben gerek Erkan Bey, cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Bu saatten itibaren de birçok kez kendilerine bilgi arz ettik. Sayın cumhurbaşkanımızın da bu konudaki üzüntülerini, genç kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza, her birinden gelecek adına ailelerimizin ve bizlerin ümit beslediği bu arkadaşlarımızı Allah cennetiyle buluştursun. Allah rahmet eylesin. Hem milletimizin başı sağ olsun, hem parti gençlik kollarımızın başı sağ olsun hem de aileleri ve yakınlarının başı sağ olsun. Allah böyle bir acıyla da kimseyi sınamasın" dedi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Politika