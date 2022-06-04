Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı - Haberler

Bakan Soylu Kayseri'de nikah şahitliği yaptı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızının düğün törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızının düğün törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. Soylu, çiftin nikah şahidi oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'in kızı Esra ile Mehmet Yücesoy'un düğün töreni için havayolu ile Kayseri'ye geldi. Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Bakan Soylu, ardından düğünün yapıldığı salona geldi. Bakan Soylu, genç çiftin nikah şahidi oldu. Çifte mutluluklar dileyen Bakan Soylu, düğünün ardından kentten ayrıldı. Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Politika Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Kayseri Politika Haberler

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