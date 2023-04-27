Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi

Politika Haberleri

Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Kağıthane AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title