Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi

Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.