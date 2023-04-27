Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi
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Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Bakan Soylu, Kağıthane'de STK'larla bir araya geldi
İSTANBUL - İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika