Bakan Soylu: "İlk kez TSK envanterinde bulunan, bir kerede 7-10 ton su atan Chinook helikopterleri de şu anda görev başındadır"

-"Bu yangınlarda büyük bir mücadele ortaya konularak ardından depremler, seller, bütün bunlarla mücadele ortaya konulmuştur"

-"Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; meseleye yardımcı olmaktan ziyade bu meselede nasıl kaos oluşturabilirim şeklinde bir anlayışla karşı karşıyayız. Ne yapmak istediklerini, vazifelerinin ve görevlerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu sorumluluk sanki sadece hükümete ait bir sorumluluk, bunlara nasıl çelme takarız anlayışıyla, Aydın'a giderken uğrayayım, dostlar alışverişte görsün anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır"

-"Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur"

MUĞLA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika